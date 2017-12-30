«Переговоры с Азербайджаном были довольно серьезными».

Как передает news.am, об этом в эфире программы «Вне повестки дня» Общественного телевидения Армении заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, в ходе переговоров, стороны неоднократно находились вблизи от достижения двустороннего соглашения.

«Это, я напомню, была Казань, но не только Казань. До встречи в Казани была встреча в Сочи, а также до Сочи — встреча в Астрахане, и до Астрахани – в Санкт-Петербурге, и так можем продолжать бесконечно», — пояснил министр.

Вместе с тем, Налбандян подчеркнул, что очередная встреча на уровне министров иностранных дел планируется во второй половине января, а место встречи и конкретная дата будут согласованы позже.