Рекордное число спутников — сразу 31 — планирует вывести на околоземную орбиту в ходе одного запуска Индийская организация космических исследований (ISRO).

Как передает ТАСС, старт с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш у юго-восточного побережья страны ракеты-носителя PSLV запланирован на 10 января.

Самым крупным грузом станет индийский спутник серии Cartosat-2 весом свыше 700 кг для наблюдений за земной поверхностью, который выведет картографические возможности страны на принципиально новый уровень. Помимо этого, ракета доставит на орбиту один индийский микро- и один наноспутник, а также 28 наноспутников из зарубежных стран, включая Финляндию и США.