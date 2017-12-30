Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президента России, за минувшие шесть лет заработал более 98 млн рублей.

Как передает ТАСС, это следует из данных, представленных им при выдвижении в Центризбирком и опубликованных в субботу на сайтекомиссии.

По закону все кандидаты при выдвижении на выборы президента предоставляют в ЦИК данные о доходах за шесть лет и их источниках, а также сведения об имуществе. ЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом 29 декабря, раньше других претендентов на высший государственный пост.

Согласно данным ЦИК, доход Жириновского за шесть лет составил 98 млн 291 тыс. рублей. В качестве источников, помимо зарплаты депутата Госдумы, указаны несколько вузов, в частности социологический факультет МГУ имени Ломоносова, Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсия, авторские вознаграждения и продажа имущества.

Жириновский указал, что владеет двумя участками в Московской области и восемью домами там же. Также у него есть два гаража и бассейн. Он владеет автомобилем Lada 212140 («Нива») 2014 года выпуска.

На счетах или в качестве вкладов в банках у кандидата в президенты от ЛДПР находится около 30 млн рублей. Также у Жириновского есть акции банка ВТБ.

Как следует из финансового отчета, предоставленного Жириновским в ЦИК, лидер ЛДПР по состоянию на 25 декабря не переводил средства в свой избирательный фонд и не тратил деньги из него.