Самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Баку, экстренно сел в Волгограде из-за случившегося у пассажира гипертонического криза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта Волгограда Ярослав Зимин.

«В 12:44 мск самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту «Москва — Баку», совершил экстренную посадку в Волгограде. У одного из пассажиров случился гипертонический криз на фоне онкологического заболевания легких», — сказал Зимин.

По его словам, медики в настоящее время находятся на борту лайнера, где оказывают ему необходимую помощь. Информация уточняется.