Армянское духовенство подает в суд против правительства Грузии в связи с передачей одной из церквей, расположенных в центре Тбилиси, патриархии Грузии, сообщают грузинские СМИ.

Как отмечает тбилисская газета «Резонанси», глава грузинской епархии Армянской церкви Вазген Мирзаханян обсудил на днях этот острый вопрос с посетившим Тбилиси президентом Армении Сержем Саргсяном.

Согласно информации, армянские духовники, если не выиграют процесс в Тбилиси, обратятся в Европейский суд по правам человека.

Представители армянской стороны утверждают, что данная церковь, построенная в 80-х годах 19 века, была передана под патронаж Грузинской православной церкви (ГПЦ) без изучения исторического наследия, которое якобы подтверждает ее армянскую принадлежность.

Мирзаханян заявляет, что данный вопрос болезненно воспринимается армянской общиной Грузии, которая будет жаловаться в международные организации.

Представитель ГПЦ Микаэл Ботковели заявил, что «есть доказательства, что эта церковь грузинская, поэтому суд станет для армянских истцов постыдным».