Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в Службе Государственной безопасности (СГБ) по факту незаконного вмешательства действующей за пределами Азербайджанской Республики организованной киберпреступной группировки в компьютерную систему банков страны посредством сети интернет, перевода денежных средств, бесконтактного вывода денег из банкоматов и других операций, повлекших собой хищение в целом 3 000 000 манатов.

Как сообщили АПА в СГБ, уголовное дело было возбуждено по статьям 177.3.2 и 273.4. В результате судебных процессов по международному розыску был задержан проходящий по делу член международной киберпреступной группировки, гражданин иностранного государства Петровичи Сергей Аксентьевич. 30 декабря 2017 года он был экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

По выявленным фактам правоохранительным органам государств-партнеров, где были совершены аналогичные кибератаки, оказывается необходимая юридическая помощь.