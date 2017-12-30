Уголовный суд Каира приговорил в субботу бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы за оскорбление судебной власти страны.

Как передает ТАСС, об этом заявил представитель египетской прокуратуры.

По его словам, суд принял постановление о трехлетнем тюремном заключении экс-главы государства «по обвинению в оскорблении судебной власти, необоснованных нападках на ее представителей с целью распространения ненависти и неприятия судебных органов Египта». Как было доказано в ходе следствия, Мурси и приближенные к нему лица в своих заявлениях, а также посредством телевидения, радио и социальных сетей в Интернете распространяли информацию, порочащую судебную систему страны, подрывали престиж судей и всей системы судопроизводства.

По данному делу проходило еще 18 сторонников Мурси по движению «Братья-мусульмане», которые получили аналогичное наказание.