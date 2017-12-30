В результате неотложных и профессиональных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками внутренних органов и прокуратуры республики, было раскрыто преступление, совершенное 20 лет назад в Масаллинском районе.

Как сообщается в совместной информации пресс-службы МВД и Генпрокуратуры, поступившей в Report, 26 декабря этого года в районное отделение полиции обратилась жительница села Ени Зуванд Стекан Мамедова, сообщившая, что житель села Татьян Вугар Исаев украл в 1997 году ее дочь Бахар Мамедову с целью женитьбы и увез в Россию. Сам В. Исаев вернулся в село, однако о дочери женщины ничего не известно.

В связи с информацией была создана оперативно-следственная группа из сотрудников районного отделения полиции и прокуратуры. В результате неотложных мероприятий был задержан В. Исаев, подозреваемый в убийстве Б. Мамедовой.

Во время предварительного следствия стало известно, что в 1997 году В. Исаев украл Б. Мамедову с целью женитьбы, однако в лесополосе на территории села Шихлар между ними возник спор. В результате спора В. Исаев умышленно сломал девушке шею, спрятал тело в канаве, прикрыв камнями, прятался пять месяцев в различных местах, после чего сбежал в российский город Архангельск.

Кроме того, стало известно, что В. Исаев в 2005 году совершил убийство на территории России и был приговорен к заключению на долгий срок, вернулся в село 25 декабря этого года, отбыв наказание.

Сотрудники полиции и прокуратуры с участием судмедэкспертов провели осмотр предполагаемого места преступления в селе Шихлар, где были обнаружены останки Б. Мамедовой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК, неотложные следственно-оперативные мероприятия продолжаются.