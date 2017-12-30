31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман, мелкий дождь. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который днем перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60%.

В районах Азербайджана ночью и утром в отдельных местах ожидается туман, мелкий дождь. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 0-5 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла.