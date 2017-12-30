На баланс Вооруженных сил Турции поступила последняя партия ударных вертолетов T129 ATAK, разработанных для удовлетворения потребностей турецких ВС в боевых и тактических разведывательных вертолетах.

Как передает Анадолу, вертолеты произведены Государственной компанией аэрокосмической промышленности Турции (TUSAŞ/TAI).

Вертолеты T129 ATAK начали поступать на вооружение ВС Турции в 2014 году. В 2016 году Минобороны Турции получило 18, в 2017 — девять вертолетов T129 ATAK.

Таким образом, на вооружении ВС Турции находятся 27 вертолетов T129 ATAK.

На вертолетах установлены восемь противотанковых ракет UMTAS, 12 ракет CİRİT, две ЗРК STINGER и пушка с 500 снарядами.