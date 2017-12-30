Согласно плану, утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года сегодня с 11.00 во всех воинских частях для родителей и родственников солдат проводятся дни «Открытых дверей».

Как сообщается на сайте Минобороны, посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые. Для гостей также будет организована демонстрация различных видов военной техники и вооружения.

В рамках дней «Открытых дверей», которые пройдут в воинских частях с участием командования, будут проведены встречи с родителями, обсуждены все интересующие их вопросы, а также организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.