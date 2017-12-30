Полицейские в американском штате Канзас застрелили мужчину после того, как прибыли в его дом по ложному вызову.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press, в четверг, 28 декабря, в экстренную службу позвонил неизвестный, который сообщил, что якобы застрелил отца и удерживает в заложниках мать. При этом он назвал адрес, по которому сразу же выехали сотрудники полиции.

Прибывшим на место правоохранителям открыл дверь 28-летний Эндрю Финч (Andrew Finch). Когда полицейские потребовали у него поднять руки, мужчина посмотрел на свой пояс. После этого один из офицеров выстрелил в него, впоследствии от полученного ранения Финч скончался. Как позже пояснили в полиции, офицеры опасались, что у мужчины на поясе может быть оружие.

В полиции заявили, что погибший стал жертвой пранкеров-геймеров. По данным The Verge, трагедия произошла в результате ссоры двух игроков Call of Duty. Один из них прислал другому случайный адрес под видом своего, после чего тот ради пранка позвонил в экстренную службу и рассказал об убийстве по этому адресу.