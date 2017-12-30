Азербайджанские предприниматели должны ответственнее относиться к профилактике инфекционных заболеваний.

Об этом сказал в интервью Trend директор Республиканской ветеринарной лаборатории Государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства Физули Гулиев.

По его словам, некоторые предприниматели порой несерьезно относятся к проведению профилактических мероприятий и отказываются выделять на них средства.

Гулиев отметил, что профилактические меры, проводимые против инфекционных заболеваний в Азербайджане, можно условно разделить на две группы — проводимые за счет государственных средств и осуществляемые за счет личных средств самих предпринимателей.

При этом, по словам директора лаборатории, инфекционные заболевания в стране выявляются, как правило, из-за беспечности предпринимателей.

«Можно с уверенностью сказать, что в результате мер проводимых за счет государственных средств, инфекционные заболевания в стране не выявляются. К заболеваниям, профилактика которых проводится за счет госсредств, относятся сибирская язва, ящур, бруцеллез, бешенство и некоторые другие. Но есть инфекционные заболевания, профилактические меры против которых должны проводиться за счет личных средств предпринимателей. Некоторые предприниматели не хотят выделять средства на профилактические меры и считают, что государство должно взять на себя все расходы, а не только их часть. Такие действия предпринимателей могут привести к распространению некоторых инфекционных заболеваний», — сказал Гулиев.