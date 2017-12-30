Правительство Панамы не будет переводить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в пятницу МИД центральноамериканской страны.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что Республика Панама оставит свое посольство в государстве Израиль в городе Тель-Авив», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Данное сообщение появилось после того, как некоторые СМИ сообщили о якобы ведущейся Панамой оценке возможности перевода дипмиссии в Иерусалим вслед за Гватемалой.