КНДР не будет отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал.

Об этом говорится в заявлении северокорейского агентства ЦТАК, передает РИА Новости.

«Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», — говорится в сообщении.

Также в заявлении ЦТАК говорится, что испытание водородной бомбы 3 сентября — это «великая победа, поднявшая нашу родину на уровень мировой ядерной державы». Пхеньян уверен, что благодаря этому удалось предотвратить ядерную войну.