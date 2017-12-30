«В ближайшем будущем изменятся принципы сертификации врачей».

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

По его словам, в настоящее время готовятся новые правила сертификации, отвечающие требованиям времени: «Согласно этим правилам, сертификация не закончится только компьютерным экзаменом и позволит оценить знания, практическую деятельность медработника».

О. Ширалиев отметил, что в здравоохранении страны важно продолжительное обучение медицине для подготовки будущих грамотных кадров и работы сегодняшних врачей на современном уровне.

Министр рассказал о достижениях за год, отметил наличие проблем, выделил важность направления всего внимания на их решение.

Он отметил, что для решения имеющихся проблем важны современный подход к медицинской науке, функционирование научно-исследовательских институтов по современным требованиям: «К сожалению, порой наша медицинская наука исследует темы, не соответствующие времени, оставшиеся с советского периода. С НАНА достигнуто соглашение, с целью уточнения актуальных направлений медицинской науки для Азербайджана планируется проведение расширенного собрания с участием институтов Академии, научно-исследовательских институтов министерства здравоохранения, Медицинского университета, института усовершенствования врачей».