Операции по уничтожению в Сирии разрозненных отрядов боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) будут продолжаться весь первый квартал 2018 года.

Как передает ТАСС, такое мнение выразил в пятницу спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с сетью ИГ Бретт Макгурк.

В своем письме, распространенном Госдепартаментом США и адресованном 74 членам Глобальной коалиции по противостоянию ИГ, в которую входят как государства, так и международные организации, он подчеркнул, что «бои с боевиками ИГ все еще идут в Сирии». «Мы предполагаем, что эти операции продолжатся в течение первого квартала 2018 года, — заметил спецпредставитель. — Затем мы сфокусируем наши усилия на стабилизации обстановки [в Сирии]».

По словам Макгурка, «США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что боевики ИГ окончательно разгромлены, усилия по стабилизации не прервутся, достигнут заметный прогресс в женевском политическом процессе, нацеленном на реализацию резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, что в конечном итоге должно привести к проведению конституционной реформы и выборам под надзором ООН».

Согласно оценкам Пентагона, в Сирии и Ираке все еще остаются около 1 тыс. боевиков ИГ.

Как ранее отмечал Макгурк, два года назад в рядах ИГ на территории Сирии и Ирака насчитывалось свыше 40 тысяч боевиков из 110 стран.

На своем сайте Пентагон указал, что общие затраты США на проведение операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») по борьбе с ИГ, которая началась 8 августа 2014 года, составили к концу июня текущего года 14,3 млрд долларов. В день на эти цели тратится $13,6 млн.