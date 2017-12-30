Группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство боевиков.

Как отмечается, террористы не предоставили никаких доказательств причастности к взрыву в своем сообщении.

27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате инцидента пострадали 13 человек.