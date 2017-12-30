Характер американской военной кампании против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) претерпит изменения в будущем году. Об этом сообщил в пятницу на встрече с аккредитованными при Пентагоне журналистами американский министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя ход операций коалиции во главе с США в Ираке и Сирии против ИГ, передает ТАСС

«Как заявил <….> министр обороны Джеймс Мэттис, уничтожение физического «халифата» ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой», — говорится в материале, подготовленном пресс-службой Пентагона. «2017 год заканчивается, последователи «халифата» находятся в бегах, мы уничтожаем его», — сказал руководитель военного ведомства США.

Он не уточнил, каким именно образом изменится характер американской военной операции против ИГ. В Ираке она была начата в июне 2014 года, в Сирии — в сентябре того же года.