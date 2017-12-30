США намерены увеличить число своих дипломатов в подконтрольных им районах Сирии для стабилизации мирной жизни в регионе, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его слова, «продвижение вперед в Сирии» предполагает обеспечение дипломатов всем необходимым для разрешения сирийского кризиса.

Он добавил, что войска США будут переходить от наступательного подхода по захвату территории к усилиям по стабилизации, направленным на поддержку дипломатического подхода.

«Это будет включать расчистку районов от самодельных взрывных устройств, оказание помощи гражданским властям в создании систем водоснабжения и электроснабжения, а также оказание помощи в восстановлении школ и работе с полицией», — приводит РИА Новости слова главы американского военного ведомства.