Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально заявил, когда должны состояться переговоры властей страны с оппозицией.

Как сообщает RT со ссылкой на VTV, в эфире радио Miraflores он рассказал, что диалог с оппозицией возобновится 11 и 12 января.