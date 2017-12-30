Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально заявил, когда должны состояться переговоры властей страны с оппозицией.
Как сообщает RT со ссылкой на VTV, в эфире радио Miraflores он рассказал, что диалог с оппозицией возобновится 11 и 12 января.
Как сообщает RT со ссылкой на VTV, в эфире радио Miraflores он рассказал, что диалог с оппозицией возобновится 11 и 12 января.
Дата: 2017/12/30 0:01
Раздел: Мир
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