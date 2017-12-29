Глава Чечни прокомментировал информацию СМИ о том, что его страница в «Фейсбуке» продолжает действовать.

— Как мне сообщили, какая-то фирма действительно развернула информационную кампанию, утверждая, что использует данный ник. Действительно, оказалось, что освободившуюся страницу тут же заняла туристическая компания «Креол Тревел», — рассказывает Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, его представители связались с новыми владельцами страницы.

— Оказалось, что они (с учётом того, что это был раскрученный аккаунт с большой посещаемостью) зарегистрировали новую страницу с тем же именем (соответственно, и с тем же адресом). Как пояснили новые владельцы, страницу они создали без злого умысла — просто использовали уже раскрученный бренд, — объясняет глава ЧР.

Рамзан Кадыров отметил, что переговоры с новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и уважении сторон. Они деактивировали аккаунт и уведомили об этом представителей чеченского лидера.

Он добавил, что принципиально не собирается возвращаться в «Фейсбук».

— Новая страница (с прежним адресом) создана уполномоченным лицом без моего участия и с одной лишь практической целью — избежать создания очередного клона и использования его в каких-либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в Сети. Выглядит страница вот таким образом! Ещё раз повторяю — МЕНЯ ЛИЧНО НЕТ В FACEBOOK! ЭТО ПРЕДЕЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ! — подчеркнул Кадыров.