Азербайджан может в скором времени открыть сеть АЗС государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в Белоруссии, — сообщил сегодня посол страны в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

«При наличии заинтересованности и каких-то встречных движений этот вопрос будет решен», — заявил Ахрамович, добавив, что белорусская сторона открыта для подобного сотрудничества и готова обсуждать эту тему, сообщает белорусское информационное агентство ПраймПресс.

Стороны планируют обсудить и вопросы дальнейших поставок азербайджанской нефти на НПЗ Белоруссии с целью дальнейшей реализации нефтепродуктов на рынках активности SOCAR, в частности, в Украине, Румынии. Со своей стороны Белоруссия готова обеспечить поставки собственных качественных нефтепродуктов в Азербайджан.