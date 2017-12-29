Конституционный суд Германии не принял к рассмотрению апелляцию на приговор бывшему сотруднику концентрационного лагеря Освенцим Оскару Грёнингу. 96-летний мужчина отправится в тюрьму, сообщает Reuters.

Грёнинг служил в концлагере Освенцим с 1942-го по 1944 года. Как сообщают СМИ, мужчина работал там бухгалтером. В частности, он вёл подсчёт изъятых у узников лагеря средств.

В 2015 году его уже приговорили к заключению — суд обвинил его в пособничестве убийству более 300 тысяч человек. Однако адвокаты потребовали отсрочки наказания из-за возраста и состояния здоровья Грёнинга. Сам подсудимый вину признал.