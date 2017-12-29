На заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 29 декабря 2017 года депутаты парламента приняли обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев. В обращении говорится:

Дорогие соотечественники, уважаемые земляки!

Сердечно приветствуем каждого из вас в день солидарности, олицетворяющий стремление нашего народа добиться единства слова, убеждений и действий во имя общенациональных целей. Двадцать шесть лет назад по инициативе великого лидера Гейдара Алиева была заложена основа движения национально-духовной целостности, что явилось началом и точкой опоры в создании национального единства, которое мы ждали на протяжении долгих лет, формировании идеи азербайджанства, определившей генеральную линию этого единства.

Впоследствии это движение получило широкий размах, развитие связей с азербайджанцами мира, укрепление уз наших соотечественников с исторической Родиной, содействие формированию диаспорских организаций в зарубежных странах стали неотъемлемой составной частью осуществляемой в Азербайджанской Республике государственной политики. Проведение с 2001 года в Баку съездов азербайджанцев мира, создание отдельной государственной структуры по работе с проживающими за рубежом азербайджанцами придали мощный импульс формированию нашего народа, входящего и по численности, и по национально-духовному, интеллектуальному потенциалу в число крупных наций мира, как организованной силы, играющей важную роль на исторической сцене.

Миллионы наших соотечественников, рассеянных по ходу истории и волей судьбы по различным странам мира, сегодня более отчетливо осознают необходимость достижения национального единства и солидарности. Они хорошо понимают, что могущественный и великий Азербайджан должен возвышаться на прочном фундаменте национально-духовной целостности.

Успехи, достигнутые сегодня на пути стабильного и последовательного развития Азербайджанской Республики под руководством главы государства Ильхама Алиева, от всей души радуют азербайджанцев мира. Наши соотечественники, проживающие в различных уголках мира, рады проведению нашим государством независимой политики, отвечающей национальным интересам, еще большему укреплению его позиций в мировом сообществе. Они не только рады достигнутым успехам, но и с нетерпением ждут дня, когда будут решены судьбоносные проблемы нашей Родины. Развязывание карабахского узла, восстановление территориальной целостности нашей страны, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам – одна из общенациональных задач нашего народа. Оказание всенародной помощи устранению этого препятствия на пути развития нашего независимого государства – сыновний долг всех азербайджанцев перед Родиной.

Еще одна задача наших соотечественников в различных странах мира заключается в развитии древних обычаев и традиций, языка, культуры нашего народа, укреплении связей друг с другом и с исторической Родиной. В число важных задач входят также укрепление азербайджанской диаспоры, создание сильных азербайджанских общин для защиты наших национальных прав.

Дорогие соотечественники, уважаемые земляки!

Призываем вас к тесному сплочению во имя реализации наших общенациональных целей, к борьбе за защиту интересов нашего народа. Сердечно поздравляем вас с Днем солидарности азербайджанцев мира, желаем каждому из вас крепкого здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, а родному Азербайджану – светлого будущего.