Сборы новых фильмов из франшизы «Звездные войны» преодолели отметку в $4 млрд в мировом прокате, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В 2012 году The Walt Disney Co. заплатила почти такую же сумму за компанию Lucasfilm ($4,06 млрд).

Таким образом, после выпуска трех лент («Звездные войны: Пробуждение силы», «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Звездные войны: Последние джедаи») затраты Disney окупились, если не считать миллионы долларов, потраченные на производство и продвижение этих картин.