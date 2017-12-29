Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение в отношении бывшего министра обороны Азербайджана Рагима Газиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева было объявлено решение, согласно которому наказание в виде ареста на 10 дней заменено штрафом на сумму 100 манатов. Однако учитывая, что Р.Газиев отсидел половину срока наказания (5 дней), штраф считается оплаченным. Экс-министр отпущен на свободу.

Несколько дней назад Р.Газиев был задержан сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции. Решением Наримановского районного суда он был арестован на 10 суток. Он был задержан за нецензурную брань на улице.