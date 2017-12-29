Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон «Об ограничении использования табачных изделий».

Этот закон определяет правовую основу охраны здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, здорового роста и развития детей и молодежи, профилактику пристрастия к вредным привычкам, использования табачных изделий и деятельности по уменьшению вредного воздействия табачного дыма на окружающую среду, информирует Репорт. Закон вступил в силу.

С целью ограничения употребления табака и снижения вредоносного воздействия на окружающую среду в Азербайджанской Республике курение табака запрещается в общественных местах.

Закон подразумевает запрет на курение табачных изделий (сигарет), кальяна и электронных сигарет:

— в образовательных и воспитательных учреждениях,

— в оздоровительных, реабилитационных и санаторно-курортных учреждениях, на их территориях (за исключением открытых мест и специально отведенных закрытых мест.Требования к таким местам будут установлены местными исполнительными органами),

— во всех учреждениях, управлениях, организациях и рабочих местах не зависимо от вида собственности и организационно-правовой формы (за исключением открытых мест и специально отведенных закрытых мест),

— в местах проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий,

— на торговых объектах, в ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания (за исключением открытых пространств и мест, специально отведенных на эти цели).

— на бытовых объектах,

— в местах размещения (разрешается выделение комнат и особых мест для курящих в гостиницах),

— на детских площадках,

— на наземных и в подземных пешеходных переходах,

— в автобусах, следующих по внутригородским (внутрирайонным), межгородским (межрайонным) и международным маршрутам, в автомобильных транспортных средствах и такси, используемых для пассажироперевозок,

— в вестибюлях станций метро, переходах, на платформах и в вагонах,

— в воздушных транспортных средствах, железнодорожных поездах (за исключением специально отведенных мест). В водных транспортных средствах (за исключением специально отведенных мест),

— в административных зданиях воздушных, водных (речных) портах, за исключением специально отведенных мест для курения, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах (автостанциях) и на автобусных остановках,

— в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов,

— в таксофонах,

— на заправочных станциях, в том числе в зданиях и учреждениях, где хранятся легковоспламеняющиеся средства.

Отметим, что нельзя будет использовать табачную продукцию (сигареты, кальяны и электронные сигареты) в мотелях, хостелах, а также в других местах проживания физических лиц в течение ночи или как минимум в течение 24 часов, за исключением специально отведенных на эти цели мест.

Согласно статье 212.1 Кодекса об административных проступках, за курение в запрещенных местах будет взиматься штраф в размере 30 манатов.

Лица, нарушившие требования данного закона, в случаях, предусмотренных Кодексом административных проступков Азербайджанской Республики, будут нести ответственность.

Согласно статье 212 (несоблюдение ограничения относительно потребления табачных изделий) Кодекса административных проступков, за курение сигарет в местах, запрещенных законом «Об ограничении использования табачных изделий» предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

На предприятиях, в учреждениях, организациях за неотведение специальных мест для курения и необеспечение наличия на видном месте предупредительной надписи или знака «Курение запрещено» должностные лица будут штрафоваться на сумму 400 манатов, юридические лица в размере 1000 манатов.