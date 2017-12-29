«Видно, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов пытается перенять эстафету по нелепым заявлениям у заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя заявление спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова.

Он сказал, что каждым своим заявлением Э. Шармазанов в очередной раз демонстрирует свою юридическую и политическую безграмотность, популизм, направленный только на ограниченную внутреннюю аудиторию.

Х. Гаджиев сказал, что согласно Алма-атинскому заявлению об учреждении СНГ от 21 декабря 1991 года, Азербайджан и Армения, как и остальные республики СССР, приняли на себя обязательство «признать и уважать территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга»: «Сейчас Армения пытается отрицать это обязательство. Армянская пропаганда, намеренно вновь фальсифицируя историю, искажает протокол заседания Кавказского Бюро ЦК Компартии России от 5 июля 1921 года. Мы бы хотели напомнить Шармазанову и его коллегам, что в этом протоколе было указано сохранить Нагорный Карабах в составе Азербайджанской ССР, а Нагорному Карабаху предоставлялась областная автономия с административным центром в городе Шуша. У Армении нет никаких исторических, юридических, политических и моральных оснований претендовать на нагорно-карабахский регион Азербайджана. Созданный на оккупированных Арменией территориях Азербайджана сепаратистский режим является результатом оккупации, насилия и кровавой этнической чистки. Шармазанов и подобные ему должны, наконец, понять, что цивилизованный мир никогда не посчитает легитимной сложившуюся в результате применения силы ситуацию. Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ будут восстановлены».