Сын известного часовщика уволен с работы в полиции. Как сообщает АПА, сотрудник Государственного управления дорожной полиции города Баку Джейхун Фаталиев отстранен от занимаемой должности.

В Государственном управлении дорожной полиции города Баку сообщили АПА, что Дж.Фаталиев уволен за дорожно-транспортное происшествие, которое он совершил на служебном автомобиле.

Отметим, Джейхун Фаталиев является сыном известного часовщика Гаджи Фаталиева.

Отец Джейхуна Фаталиева Гаджи Фаталиев подтвердил АПА факт увольнения его сына. Он сказал, что во время аварии Дж.Фаталиев не был за рулем: «Автомобилем управлял не мой сын, а сержант полиции. Таких происшествий не избежать. Несмотря на это, мы отремонтировали обе машины. Однако в дорожной полиции предвзято относятся к моему сыну. Его притесняют. В связи с этим вопросом я обращусь к министру внутренних дел Рамилю Усубову».