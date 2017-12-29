За последние 6 лет число больных сахарным диабетом стремительно выросло, а специалистов, оказывающих услуги этим больным, сократилось.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в анализе Счетной палаты о средствах, выделенных с 1 января 2011 по 1 января 2017 года в рамках госпрограмм по сахарному диабету.

Цель экспертно-аналитического мероприятия – анализ средств из государственных бюджетов в 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг., выделенных в рамках госпрограмм по сахарному диабету, и ситуации в связи с проведением предусмотренных мероприятий.

Число специалистов, оказывающих услуги больным сахарным диабетом, в 2011-2015 годах сократилось на 23 человека. В 2011 году число специалистов на каждую тысячу больных сахарным диабетом в среднем составило 2,33, в 2015 году – 1,4 человека.

За этот период в некоторых районах был отмечен рост числа этих специалистов, в некоторых же районах сообщалось об их нехватке.

Число зарегистрированных по республике больных сахарным диабетом в 2011 году составило 135 715 человек (1,47% населения), в 2012 году – 153 506 (1,64% населения), в 2013 году – 177 474 (1,87% населения), в 2014 году – 194 520 (2,03% населения), в 2015 году – 209 377 (2,16% населения), в 2016 году – 226 945 (2,31% населения). В 2011-2016 годах рост числа населения составил 574 881 человек или 6,2%, а рост числа зарегистрированных больных сахарным диабетом – 91 230 человек или 67,2%.

Удельный вес больных сахарным диабетом в общей численности населения в 2011 году составил 1,47%, в 2016 году – 2,31%. Число зарегистрированных больных сахарным диабетом в 2011-2016 годах составило 0,24-0,26% населения соответственно.

44,5% больных сахарным диабетом в 2015 году, 39,2% больных сахарным диабетом в 2016 году были зарегистрированы как больные с тяжелой формой заболевания. Число скончавшихся от сахарного диабета по сравнению с 2015 годом выросло на 167 человек в 2016 году. 0,57-0,59% зарегистрированных в 2011-2016 года больных сахарным диабетом были в возрасте 0-17 лет, 4,54-4,76% — 18-35 лет, 21,85-23,35% – 35-60 лет, 39,22-39,32% — 51-65 лет, 31,98-33,81% — старше 65 лет. В то же время, удельный вес зарегистрированных больных сахарным диабетом разной возрастной категории в общем числе больных был разным по районам (городам).