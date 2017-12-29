Число получающих пособие детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет в Азербайджане в 2015 году составило 67081 человек, в 2016 году — 71934 человека. Их удельный вес в общем числе детей до 18 лет в 2015 году составило 2,59%, в 2016 году — 2,76%.

Как сообщает АПА, согласно результатам проведенного Счетной палатой аудита, ряд отделений Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения не прекратили выдачу социальных пособий детям с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, несмотря на получение ими права на трудовую пенсию после назначения пособия. В частности Евлахское отделение Государственного фонда социальной защиты допустило перерасход на 7792,60 маната, Сумгаитское — 5361,65 маната, Сураханское — 6878,4 маната, Лянкяранское — 7964,2 маната, Хачмазское — 5212,5 маната, Товузское — 8280,2 маната, Гарадагское — 6019,0 маната, Агстафинское — 12081,13 маната.