Глава МИД Рjcсии Сергей Лавров рассказал, что использует малейшую возможность, чтобы поддержать загар, и рассчитывает с этой целью покататься на лыжах в Сочи.

Как передает ТАСС, во время интервью программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ ведущий Тигран Кеосаян обратил внимание на загар министра и спросил, не сохранился ли он с тех пор, как глава МИД России работал в Шри-Ланке в 1970-х годах. «Работал четыре года, — ответил Лавров. — Да, я его [загар] регулярно поддерживаю».

На уточняющий вопрос, приходится ли для этого вновь летать в Шри-Ланку, Лавров заметил, что «не только в Шри-Ланку, но и в другие страны, где есть малейшая возможность позагорать». «В той же Австрии зимой, когда еще раньше катался там на лыжах и загорал», — уточнил глава МИД России.

Министр добавил, что катается на лыжах, «но сейчас на это уже остается меньше времени». «Рассчитываю сделать это в Сочи», — сказал глава МИД России.