Президент Ильхам Алиев посетил государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг».

Как сообщает официальный сайт главы государства, ознакомившись с ситуацией в заповеднике, президент сказал, что условия здесь невыносимые. Он отметил, что в заповедник приходит большое число граждан Азербайджана, а также туристы. Президент сказал, что условия в заповеднике не соответствуют сегодняшнему уровню развития нашей страны.

Президент дал серьезные поручения соответствующим госструктурами, чтобы эта невыносимая ситуация была изменена в кратчайшее время, а для граждан Азербайджана и туристов были созданы условия, отвечающие высоким стандартам.