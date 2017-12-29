Вчера местные СМИ публиковали шокирующую новость о мужчине по имени Орхан (житель района Товуз), который пытался продать своего ребенка за 10 тысяч манатов. Именно в такую сумму мужчина «оценил» жизнь своего маленького сына.

До вчерашней ночи 24-летний Орхан проживал с женой и ребенком на съемной квартире в поселке Говсан.

По его словам, он пытался продать ребенка, потому что не имел средств для проживания. Орхан женился и живет в съемной квартире, но никак не может найти работу, сетует, что из-за небольшого роста его не берут на должность охранника, а маркеты, куда он направлял свое CV, ему не отвечают.

Орхан оправдывался безвыходным положением, говорил, что дома было нечего есть, не было памперсов для ребенка, и он решился дать объявление, находясь в состоянии депрессии. И только пощечина друга, который увидел это объявление, привела Орхана в чувство.

— Друг спросил, не сошел ли я с ума? Сказал, что меня могут арестовать. Позвал хозяина квартиры, выплатил мой долг. Так же он предложил мне работу на автомойке. Я сожалею о содеянном, пойду в интернет-клуб и сотру это объявление. Если бы у меня был ежедневный заработок, если бы я мог покупать хлеб для своей семьи я бы никогда не совершил бы такой поступок», — рассказал Орхан в интервью сайту Lent.az.

Стоит отметить, что после публикации новости о продаже ребенка сайт объявлений перестал функционировать в течение определенного времени, а позднее это объявление с сайта было удалено. Да и сам Орхан срочно переехал на другую квартиру. Во всяком случае, оперативники, заинтересовавшиеся этим человеком, на старой квартире его уже не нашли.

Начаты оперативно-розыскные мероприятия для задержания мужчины. Разбирательство по факту продолжается, по его итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Орхана М.

Мужчине в зависимости от хода разбирательства может быть предъявлено обвинение по статье 173 («Торговля несовершеннолетними»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Эта тема вызвала неоднозначную реакцию у читателей, и не скроем, что большинство пожалело Орхана. Оно и понятно, народ у нас сердобольный и беда соотечественника всегда воспринимается остро и болезненно.

Но на самом деле, этот курьезный случай вызывает целый ряд вопросов не сколько человеческого, сколько социального характера:

1. Не имея квартиры и работы, молодой человек женился

2. У безработного и не имеющего жилья молодого парня родился ребенок

3. Была ли согласна его жена с решением разместить объявление о продаже ребенка

4. Если бы нашелся покупатель, состоялся бы акт купли-продажи?

5. Если у него были такие друзья, то почему же он сразу не обратился за помощью к ним, а предпочел продать собственное дитя, потому что (цитирую) у него не было денег на еду и на памперсы?

Стоит ли жалеть этого человека? А теперь давайте хоть на минуточку представим себе, что акт купли-продажи все-таки состоялся. Человек продает СВОЕГО СЫНА, чтобы купить еду и выплатить долг за квартиру. Но при этом озвучивает сумму за продажу сына — 10 000 манатов. А если бы его приобрели не бездетные родители, а, скажем, трансплантологи? Похоже, Орхану было все равно – лишь бы денег заплатили.

Интересна так же позиция его жены, мнение которой осталось, как говорится, за кадром. И потому мы никогда не узнаем, осталась ли она с мужем, который хотел продать их маленького сына…

Мы искренне надеемся на то, что полиция разыщет этого «горе-предпринимателя» и он получит свои 8 лет колонии.

Яна Мадатова

Minval.az