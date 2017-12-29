Россия и Турция подписали в пятницу в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал TRT.

По сообщению телеканала, в ближайшее время ожидается официальное заявление в связи с подписанием соглашения.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях, что выгодно для Анкары.

Ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Анкара и Москва полностью согласовали договоренность по покупке четырех дивизионов ЗРК С-400. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью газете «Коммерсант» заявил, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, 55% от суммы контракта — российские кредитные средства.