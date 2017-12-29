Сотрудник сайта Azvision.az Хафиз Ахмедов уволен с работы из-за своего резонансного статуса в Facebook, в котором он оскорбил русскоязычных граждан Азербайджана. Об этом сообщает газета «Ени Мусават».

Как сообщал ранее Minval.az, вчера в социальной сети Фейсбук распространился статус Хафиза Ахмедова, который оскорбительно отозвался об азербайджанских семьях, в которых культивировался русский язык, предложив депортировать таких людей из страны, а детям, которые говорят на русском языке «проломить головы, как собакам».

Главред издания Azvision.az – Вусал Мамедов ранее в своем статусе извинился за поведение Хафиза Ахмедова и попросил прощения перед всеми, кого этот сотрудник оскорбил.