Президент России Владимир Путин планирует встретить наступление 2018 года в кругу родных и близких.

«Он [глава государства] традиционно его [Новый год] встречает дома, традиционно делает это в кругу родных и близких, и друзей», — сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как передает ТАСС, он отметил, что этот праздник для президента «семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно». «Также будет традиционно и в этом году», — считает представитель Кремля.