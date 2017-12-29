Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

В поздравлении говорится:

“Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты и матросы!

Поздравляю Вас с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, желаю Вам всего самого наилучшего.

Солидарность азербайджанцев мира, основы которой были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, обретает со временем более важный и значимый смысл. Большие достижения Азербайджана во всех областях государственного устройства позволяют стране занять свое достойное место в мировом сообществе, открывают широкие возможности для реализации азербайджанцами всего мира своих национальных и международных прав.

2017 год запомнился нашему народу и личному составу армии рядом памятных событий. Шаги, предпринимаемые под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, способствовали росту динамики социально-экономического развития страны в текущем году, свои плоды принесли работы по укреплению армии, проводимые широкомасштабные реформы позволили достичь роста боевой и морально-психологической подготовки нашей армии.

Благодаря чуткой заботе и вниманию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего решаются социально-бытовые проблемы личного состава, укрепляется материально-техническая база воинских частей. Успешно продолжается процесс подготовки высокопрофессиональных военных кадров, являющийся важной составной частью строительства армии. Сдаются в эксплуатацию новые военные городки и воинские части, созданы современные учебные центры для различных родов войск, что является наглядным проявлением заботы государства об армии. Целенаправленные реформы, призванные усилить военную мощь нашей армии, повышают боеспособность и боевой дух военнослужащих. Отвага и удаль, проявленные нашими военными в апреле прошлого года при отражении вражеских провокаций на линии фронта, еще раз доказали решимость армии Азербайджана в полном освобождении наших земель из-под оккупации, вновь подтвердив, что наша армия является самой сильной в регионе. Наши соотечественники, проживающие в различных уголках мира, гордились нашей победой, оказывая поддержку военнослужащим.

Проводимые армией Азербайджана тактические учения повышают боеспособность нашей армии и укрепляют ее. Наша армия готова исполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего. В преддверии праздников, мы вновь высоко чтим память наших шехидов, от всего сердца поздравляем бойцов, отдавших свое здоровье во имя Родины, ветеранов, личный состав, в настоящее время проходящий воинскую службу, родных и близких шехидов, желаем им долгих лет жизни, семейного благополучия и успехов на службе!

С праздником!»