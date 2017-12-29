В Киргизии задержали одного из членов дислоцирующейся в Сирии «обособленной диверсионной группы международной террористической организации». Как передает РБК, об этом говорится в сообщении на сайте киргизского государственного комитета национальной безопасности.

К какому именно формированию принадлежал задержанный, в Бишкеке не уточняют, отмечая, однако, что члены этой организации «направлялись в страны СНГ с целью совершить серии террористических акций в период новогодних праздников». Оказавшийся под стражей боевик, по информации Комитета нацбезопасности Киргизии, должен был провести атаку в России. Для этого он, как утверждают в пресс-службе ведомства, «в конце 2017 года, получив задание от главарей террористической организации, перешел сирийско-турецкую границу», а позднее намеревался попасть в Россию.

Имени задержанного в Бишкеке также не сообщают, называя только его инициалы — Д.У. По данным Комитета нацбезопасности, он является «гражданином одной из стран СНГ». Мужчина, как рассказали в пресс-службе, уже дал «признательные показания о причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях в составе бандформирований международного терроризма против правительственных войск Сирии и прохождении минно-взрывной подготовки в лагерях международной террористической организации».