Передача в аренду Турции, принадлежащего Судану острова Суакин, не представляет угрозы для безопасности арабских стран, говорится в сообщении посольства Судана в Саудовской Аравии.

Согласно сообщению посольства, представление о том, что Судан в политическом плане отдаляется от арабских стран, не отражает действительности.

В сообщении посольства отмечается, что Хартум имеет законное право на развитие отношений с другими странами, и в этой связи решение о передаче острова Суакин в аренду Турции нельзя рассматривать как нарушение территориальной целостности Судана, передает Тренд.

Отметим, что накануне ряд СМИ Саудовской Аравии и Египта подвергли резкой критике принятое властями Судана решение передать остров Суакин в долгосрочную аренду Турции.

Отметим, что накануне суданские СМИ сообщили о том, что принадлежащий Судану остров Суакин передан Турции в аренду сроком на 99 лет.

Согласно сообщению, президент Судана Омар Аль-Башир в ночь на среду подписал указ о передаче острова Суакин в аренду Турции.

Турция планирует построить верфь для ремонта военных кораблей и гражданских судов на принадлежащем Судану острове Суакин.

Отметим, что на этой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Судан сказал, что Турция готова осуществить масштабные реставрационные работы и восстановить инфраструктуру на острове Суакин в Судане.