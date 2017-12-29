30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Прогнозируется юго-западный ветер, который днем перейдет в северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 50-60%.

В районах Азербайджана 30 декабря в основном без осадков, однако ночью в некоторых западных районах ожидается моросящий дождь. Местами возможен туман. Прогнозируется западный ветер, которые будет временами усиливаться в горной местности.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

С вечера 1 января до второй половины дня 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами будет идти дождь, в некоторых местах осадки примут интенсивный характер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается северно-западный ветер, временами усиливающийся, температура воздуха снизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана 1 и 2 января ожидается нестабильная погода, дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег, местами интенсивный, ветер западный. Температура снизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.