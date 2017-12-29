Близкий родственник одного из заместителей министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана совершил в четверг вечером самоубийство. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Наримановского района Баку.

В собственном доме повесился Алиев Эльвин Азиз оглу, 1987 года рождения. По предварительным данным, у него был свой бизнес, но в последнее время дела не шли. Алиев вынужден был закрыть бизнес, однако накопились огромные денежные долги.

По имеющейся информации, Алиев приходился зятем одному из заместителей министра.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.