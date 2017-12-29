В Баку должностное лицо банка задержали за присвоение денег клиентов. Как сообщает Report, главный эксперт Bank of Baku Эльдар Исмаилов задержан сотрудниками Наримановского РУП.

По информации, Э. Исмаилов подозревается в обналичивании путем перевода на свой счет 425 000 долларов клиентов.

Расследования по факту продолжаются.

В департаменте рекламы и связей с общественностью Bank of Baku факт подтвердили. Однако они отметили, что у них нет сотрудника по имени Эльдар Исмаилов. В структуре сказали, что в Bank of Baku нет такого лица: «Один из сотрудников банка, имя которого не разглашается из-за следственной тайны, злоупотребив должностными полномочиями, пытался совершить преступление. Однако банку удалось разоблачить его и предотвратить попытку преступления. На данный момент полиция проводит следственные мероприятия».

«425 тысяч долларов, присвоенные сотрудником Bank of Baku, уже возвращены», — сообщил в пятницу Trend исполняющий обязанности председателя правления банка Эльдар Гамидов.

По его словам, в настоящее время никаких причин для беспокойства нет. “Это была крайне неудачная попытка кражи денег, однако, она была оперативна пресечена. Все деньги уже возвращены”, — сказал Гамидов.