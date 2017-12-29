Сотни человек вышли в четверг, 28 декабря, на улицы второго по величине иранского города Мешхед. Демонстранты протестовали против повышения цен в стране, выкрикивали антиправительственные лозунги, передаёт агентство Reuters.

Акции протеста прошли также в городах Нишапур и Кашмер провинции Хорасан-Резави (административный центр провинции — Мешхед).

На видеороликах, размещённых в интернете, видно как полиция применяет водомёты и слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

Участники антиправительственных акций также скандировали «оставьте Сирию, подумайте о нас», имея в виду вовлечённость иранских властей в сирийский конфликт.