Десятилетний мальчик упал в открытый канализационный колодец, но был спасен благодаря падению туда участницы поисков. Инцидент случился в Татарстане, сообщает Meduza.

Инцидент произошел вечером 24 декабря в селе Черемшан. На поиски пропавшего мальчика направились более 120 человек, в том числе и начальник райуправления гражданской защиты Гулия Яруллина.

Последняя во время поисков провалилась в открытый заснеженный люк на стройке и обнаружила там ребенка. Женщина пострадала во время падения и сломала позвонок поясничного отдела.

В МЧС доложили, что ребенок, падая в колодец, «кричал, пока были силы», а затем «лег на ледянки и стал засыпать». По словам медиков, еще час и мальчик замерз бы насмерть.

Следственный комитет начал проверку в связи со случившимся. В ведомстве «намерены дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на строительной площадке».