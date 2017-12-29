Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли в Абшеронском районе.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2017/12/29 11:33
Раздел: Азербайджан
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