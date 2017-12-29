По мнению президента США Дональда Трампа, расследование «российского следа» в американских выборах выставляет Америку в невыгодном свете.

«Это приводит к тому, что наша страна выглядит в неприглядном свете, ставит ее в очень плохое положение», — заявил он в интервью газете New York Times.

Издание отмечет, что хотя президент и «не требовал прекратить расследование, которое крутится вокруг его администрации, он 16 раз повторил, что «не было никакого сговора», по поводу которого ведется расследование».

Тем не менее, президент сказал, что «чем скорее все это сделает выводы, тем лучше для страны».

Д.Трамп отметил, что надеется на справедливое отношение к себе, поскольку он «не вовлечен во все эти дела».