«Для определения места нахождения пропавших альпинистов с 5 часов утра снова приступили к поискам».

Об этом Report заявил директор клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Зия Гасымов.

По его словам, пока точных следов нет: «Мы продолжаем поиски. Поиски осуществляются со стороны команды из сотрудников Государственной пограничной службы, министерства чрезвычайных ситуаций, министерства экологии и природных ресурсов и членов FAIREX».

Напомним, что 3 члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», отправившиеся 23 декабря 2017 года в поход из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, не вернулись обратно, связь с ними прервана.