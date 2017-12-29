В Слюдянке гражданин Азербайджана и местный рецидивист убили ростовщика и вывезли и сожгли его тело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в январе 2017 года, гражданин Азербайджана не желая возвращать долг в сумме 130 тысяч рублей, предложил ранее отбывавшему наказание за убийство 31-летнему уроженцу Слюдянки совершить убийство ростовщика за материальное вознаграждение.

После чего они пригласили ростовщика к себе на квартиру, где исполнитель нанес ему несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Затем они вывезли труп на машине погибшего в лесной массив и подожгли автомобиль.

Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор по этому уголовному делу. С учетом позиции государственного обвинителя, заказчика приговорили к 16 годам лишения свободы, исполнителя – к 18 годам лишения свободы. Оба они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.